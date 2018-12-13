إدارة ترامب تهدد بإنهاء المهام الأممية بإفريقيا كونها لا “تجلب السلام”

المصدر: أ ف ب

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الخميس، من أن الولايات المتحدة ستطلب “إنهاء” مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا؛ كونها “لا تجلب السلام الدائم”.

وقال بولتون لدى عرضه “الاستراتيجية الجديدة” لإدارة الرئيس دونالد ترامب للقارة الإفريقية، إنه ستتم إعادة النظر في المساعدة الاقتصادية من أجل ضمان أن تأتي بنتائج، وذلك في وقت يريد فيه ترامب أن يخفض بشكل كبير موارد الميزانية المخصصة للدبلوماسية.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي بخصوص جنوب السودان الذي يشهد حربًا أهلية، بعد أن تلقى مساعدات أمريكية مهمة “لن نقدم المزيد من القروض أو الموارد الأمريكية الإضافية إلى حكومة جنوب السودان التي يقودها المسؤولون أنفسهم المفلسون أخلاقيًا الذين يرسخون العنف الرهيب”.

وتابع بولتون حديثه قائلًا: “للأسف لم تؤد مليارات ومليارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى النتائج المرجوة”.

وأشار إلى أنه “اعتبارًا من الآن، لن تتسامح الولايات المتحدة مع هذا التقليد العريق للمساعدة دون نتائج، ودون مسؤولية، ودعم بلا إصلاحات”.

وندد بولتون الذي عرف بأنه من “صقور” السياسة الخارجية المناهض جدًا للرؤية المتعددة الأطراف والسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، بسلوكيات “الانقضاض” الذي تمارسه الصين وروسيا في إفريقيا.