مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال رام الله

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن جنديين إسرائيليين قُتلا بعملية إطلاق نار شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب اثنان آخران بجراح بالغة الخطورة.

ووفقًا لقناة “ريشيت كان” الإسرائيلية، فإن مسلحين فلسطينيين هاجموا مجموعة من الجنود الإسرائيليين على مفرق “أساف” القريب من مستوطنة “بيت إيل” شمالي رام الله، ما أدى لإصابة 4 من بينهم 3 بجراح بالغة ورابع بإصابة خطيرة، قبل الإعلان عن مقتل 2 منهم.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن قوات من الجيش تقوم بمطاردة منفذي العملية، مشيرة إلى أن القتلى جنود وجرى نقل المصابين بينهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفرض الجيش الإسرائيلي طوقًا أمنيًّا كاملًا على مدينة رام الله، عقب العملية وعزز الجيش بكتائب إضافية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن “الجيش فرض طوقًا أمنيًّا شاملًا على مدينة رام الله في أعقاب العملية التي وقعت في مفرق أسافا، وسيتم تنفيذ أعمال فحص شاملة في مداخل ومخارج المدينة”.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة البيرة (الملاصقة لمدينة رام الله)، وشرعت بعملية تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين، وتفتيش منازل مركبات.‎

وفي هذه الأثناء، تبنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، عمليتي بركان وعوفرا في الضفة الغربية المحتلة‎.

وقال في بيان، إن الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي، من أبنائها في الضفة الغربية، متوعدة بالمزيد من “المفاجآت” ضد الجيش الإسرائيلي.