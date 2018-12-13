الكونغرس الأمريكي يقر تشريع زراعة القنّب صناعيًّا

المصدر: ا ف ب

أقر الكونغرس الأمريكي تشريع زراعة القنب على نطاق واسع وشطبه عن قائمة المخدرات والمواد الخاضعة للمراقبة.

وأيد ديموقراطيون وجمهوريون على حد سواء هذا التدبير، مؤكدين أن هذا الأمر يوفر فرصة للمزارعين الأمريكيين لتنويع زراعاتهم.

ويندرج هذا القرار ضمن قانون واسع حول الزراعة أقره مجلس النواب بأغلبية واسعة، الأربعاء، (369 صوتًا مقابل 47 صوتًا)، بعد إقراره في مجلس الشيوخ عشية ذلك (87 مقابل 13).

وبقي أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وحليف الرئيس الأمريكي “ميتش ماكونل”، الأربعاء، مازحًا “سأكون سعيدًا بإعارته قلمي المصنوع من القنب للمناسبة”.

وكان ماكونل المحافظ المولود في ولاية كنتاكي الريفية، دافع كثيرًا عن هذا التدبير.

وينص القانون على أن القنب “منتج زراعي”، ويسحبه من قائمة المخدرات والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة؛ وفق ما أوضح عضو مجلس الشيوخ.