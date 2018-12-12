على غير العادة.. واشنطن ترفض طلبًا لإسرائيل

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبًا إسرائيليًا، بفرض عقوبات على لبنان وجيشها، في خطوة لتحميل بيروت المسؤولية الكاملة عن أنفاق جماعة حزب الله، الممتدة على الحدود الشمالية.

ويأتي الرفض الأمريكي خلافًا للمعتاد، حيث درجت أمريكا على تلبية مطالب إسرائيل في جميع القضايا المطروحة بينهما.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسميّ لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على لبنان، وذلك عقب لقاءٍ جمعهما في بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اكتشف ثلاثة أنفاق تمتد لداخل الأراضي المحتلة من الحدود اللبنانية، متهمًا جماعة حزب الله اللبنانية بالوقوف خلفها.

وقررت إسرائيل البدء بعملية أطقلت عليها “درع الشمال”، لاستهداف أنفاق ومصانع أسلحة تتبع حزب الله، فيما تواصل جهودها الدولية لحشد الآراء الدولية، في حين قررت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات صارمة على حزب الله.