وصف “حزب الله” بـ”الإرهاب” يقسم الائتلاف الحكومي في إيطاليا

انقسم الائتلاف الحكومي في إيطاليا حول اعتبار حزب الله اللبناني إرهابيًا، بعد تمسك ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتصريحاته، التي أصر فيها على أن الحزب المدعوم إيرانيًا “منظمة إرهابية”.

وتعرض سالفيني لانتقادات من حركة (5-نجوم) حليفته في الائتلاف الحاكم؛ حيث دعت وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، العضو في الحركة، نائب رئيس الوزراء إلى التفكير جيدًا فيما يقوله، مضيفة: “يتعين علينا دائمًا أن نضع في اعتبارنا أن جنودنا يخاطرون بحياتهم كل يوم من أجل استقرارنا”.

وقال المسؤول الإيطالي، في تسجيل مصور على صفحته على فيسبوك: “من الغريب أن تقرأ في الصحف الإيطالية أن بعض الناس يتعجبون من وصفي الإرهابيين بما هم عليه، إرهابيون”.

وأضاف: “دعونا نعطي الوزن الصحيح للكلمات. إذا لم نعرف الخصم، ولا أقول العدو بل الخصم، فإننا لن نكسب اللعبة”.

بدوره، أشار مانيلو دي ستيفانو، وكيل وزارة الخارجية والعضو كذلك في حركة (5-نجوم)، إلى أن سالفيني تحدث عن اعتبارات جيوسياسية دون فهم الأسباب لدعم الطرف الأقوى”، مبينًا: “هذا أمر يلحق الضرر بالشعب والسلام” في المنطقة.

وبدأ سالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة اليميني، زيارة تستمر يومين إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، بجولة على الحدود الشمالية للبلاد، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه كشف أنفاقًا هجومية حفرها حزب الله عبر الحدود من لبنان.

وجاء الخلاف الحكومي في الوقت الذي يبدو فيه أن ميزان القوة يتغير بين حزب الرابطة وحركة (5-نجوم) في الحكومة، حيث يتفوق حزب سالفيني على حلفائه في استطلاعات الرأي، فيما تكهنت الصحف بأن سالفيني ربما يتطلع لإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، رغم أنه نفى ذلك مرارًا.

وعادةً ما تكون إيطاليا حذرة فيما يتعلق بحزب الله؛ لرغبتها في عدم إثارة مشكلات للقوات الإيطالية العاملة في لبنان ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، حيث تقدم روما إسهامًا كبيرًا في القوات التي يرأسها حاليًا الميجر جنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول.

والتقى سالفيني مع ساسة إسرائيليين أثناء زيارته، ولم يزر الضفة الغربية المحتلة أو يجتمع بأي من الزعماء الفلسطينيين.

وقرر الاتحاد الأوروبي في عام 2013 وضع الجناح العسكري لحزب الله على القائمة السوداء للإرهاب، في خطوة مدفوعة بمخاوف متعلقة بضلوع الجماعة اللبنانية المسلحة في هجوم على حافلة في بلغاريا في عام 2012، ودورها في الحرب الأهلية السورية.

ويعتبر حزب الله من أبرز الجماعات المتحالفة مع إيران، وأرسلت (الجماعة) آلاف المقاتلين إلى سوريا، مما ساعد في ترجيح كفة الرئيس بشار الأسد (حليف طهران) في الحرب.