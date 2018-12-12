القوات الأفغانية تنسحب من منطقة نائية تحت ضغط من طالبان

أعلن مسؤولون محليون، أن القوات الأفغانية انسحبت من منطقة نائية في غرب البلاد تاركة المنطقة لحركة طالبان، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إعادة إمداد عشرات الجنود المتمركزين هناك.

وقال المسؤولون، إن طالبان فرضت حصارًا على منطقة “شيبكوه” الواقعة في إقليم فراه المتاخم لإيران منذ عدة شهور، مما جعل من الصعوبة على الحكومة الأفغانية إرسال تعزيزات لقواتها هناك.

وأفاد موسى نظري، نائب حاكم فراه بأن “قيادة الجيش الأفغاني واجهت صعوبة في إمداد وتعزيز قواتها في شيبكوه فقررت الانسحاب منها تجنبًا لسقوط قتلى أو مصابين”.

وقال نظري، “كانت هناك خطة لمغادرة المنطقة منذ شهور، وأخيرًا جرى اتخاذ قرار بتنفيذها”، مضيفًا أن “القوات سحبت كل الذخيرة والمركبات إلى العاصمة فراه”.

ويشهد إقليم فراه، الذي يقطنه عدد قليل من السكان قتالًا مكثفًا منذ بداية العام الحالي. ومنيت القوات الأفغانية هناك بخسائر فادحة تضمنت مقتل العشرات من أفراد القوات الخاصة.

وتقع شيبكوه على طريق تمر منه المخدرات المهربة من إقليم هلمند، المعقل الرئيسي لزراعة الخشخاش بأفغانستان، ومنه إلى فراه وإيران.

واتهم مسؤولون أفغان، طهران، التي تقول الولايات المتحدة إنها تسعى لتوسيع رقعة نفوذها في غرب أفغانستان، بإمداد طالبان بالمال والأسلحة والمتفجرات الحديثة. وتنفي إيران ذلك الاتهام.