ترامب يستغل هجوم ستراسبورغ الفرنسي في حشد التأييد لـ”جدار المكسيك”

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد بفرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة “هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا، سنعزز حدودنا بشكل إضافي”.

وتابع بقوله: “يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود” في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ونانسي بيلوسي التي ستتولى في كانون الثاني/يناير رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل الثلاثاء في البيت الأبيض المسؤولين وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك، والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وأضاف أن “الديموقراطيين والرئيس أوباما قدّموا 150 مليار دولار لإيران ولم يحصلوا على شيء في المقابل لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليارات دولار للأمن الوطني ولبناء جدار؟”.

ومنفذ إطلاق النار في ستراسبورغ رجل في التاسعة والعشرين من العمر معروف لدى أجهزة الأمن بتطرفه، ولا يزال فارًا وتبحث عنه قوات الأمن، وقد ولد في نفس المدينة وهو من أصحاب السوابق.