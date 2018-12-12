لماذا تظهر صورة ترامب كلما كتبت كلمة “غبي” في بحث غوغل؟

قدمت مديرة دائرة محركات البحث في غوغل، ساندرا بيشاي، شرحًا لأعضاء في الكونغرس الأمريكي، يُفسّر لماذا تظهر صورة الرئيس دونالد ترامب، عندما يكتب أي شخص كلمة “غبي” وينتظر ظهور معلومات توضيحية لهذا التعبير.

وقالت بيشاي، إنه “لا يوجد في غوغل شخص صغير يجلس خلف الستارة يراقب ما يتم طلبه وما يتم الإجابة به على أسئلة الباحثين”.

وأضافت، أن فنيات البحث التي تعمل بها محركات غوغل، تعتمد ألغوريتمات معقدة تتضمن حوالي 200 اعتبار يجري استنطاقها لتصدر منها نتائج البحث عن أي كلمة أو سؤال أو موضوع يطلبه مستخدمو غوغل.

وعرضت مسؤولة غوغل على أعضاء الكونغرس، أن الإجابة على الأسئلة تأتي خلاصة عملية معقدة محكومة في الأساس للمحتويات التي سبق وقدمها آخرون استخدموا غوغل، فما سبق وسأل عنه أو أجاب عليه آخرون ممن استخدموا كلمة غبي أو استخدموا اسم وصورة ترامب، هو الذي يظهر في عملية البحث.

وتابعت، “هي عملية استخلاص محتويات سبق وقدمها الآخرون”، مضيفة أن “غوغل لا يحتفظ بأي موقف مؤيد أو معارض لترامب، وأنه يقدم إجاباته من واقع مشاركات الذين سبق أن استخدموا غوغل”.