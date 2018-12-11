الصين تعتقل دبلوماسيًا كنديًا سابقًا

أوقفت السلطات الصينية دبلوماسيًا كنديًا سابقًا، طالبت منظمة دولية يعمل لحسابها، الثلاثاء، بالإفراج عنه، في وقت تعبّر بكين عن غضبها من اعتقال مديرة تنفيذية بشركة “هواوي” الصينية في كندا.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية، التي ينتمي إليها الدبلوماسي الكندي، إنها اطلعت على معلومات تتحدث عن توقيف مايكل كوفريغ، الخبير في شؤون شمال شرق آسيا، الذي كان في الماضي دبلوماسيًا في بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة.

وأكدت في بيان: “نفعل ما بوسعنا من أجل الحصول على مزيد من المعلومات عن مصير مايكل والتوصل إلى الإفراج عنه سالمًا”.

ولم تدلِ السلطات الصينية بأي تعليق على توقيفه، الذي يتزامن وسط أجواء من التوتر بعد اعتقال مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، على خلفية اتهامات بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

واعتقلت مينغ، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب بكين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن الصين “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا تعرض مواطنوها “لسوء معاملة” في الخارج، ملمحة بذلك إلى توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي في كندا.