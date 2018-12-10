ماكرون يسعى لإنهاء عاصفة “السترات الصفراء” بـ100 يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجور، ودفع الساعات الإضافية المستحقة، متعهدًا بخفض الضرائب على أرباب المعاشات.

وقال ماكرون، في كلمة للشعب عبر التلفزيون: “سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع، ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا، ولكن دون التراجع عن سياستنا”.

ودعا إلى “فتح حوار موسع لمناقشة مجموعة من النقاط التي تهم المجتمع الفرنسي، وأبرزها: التوازن الضريبي، والتغيرات البيئية وتأثيراتها، وقانون انتخابات يوفر مساحة مشاركة أكبر لكل الفئات، وإعادة النظر في التسيير الإداري للدولة والخدمة العمومية، وأيضًا نقاش الهوية والهجرة”.

وأكد أن “كل الأطراف ستشارك في الحوار، سواء الحكومة أو البرلمان أو الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون”.

وأدان ماكرون في الكلمة التي انتظرها الفرنسيون باهتمام منذ الأمس، أحداث الشغب والتخريب التي واكبت الاحتجاجات، مؤكدًا أنه أصدر أوامره بعدم التساهل مع “المخربين”.

كما استنكر “تدخلات بعض السياسيين الذين اتضح أن لا غرض لهم سوى تخريب الدولة الفرنسية”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “كان متفهمًا لموجة الغضب على عكس ما يبدو”، معتذرًا عن بعض تصريحاته “الجارحة”.

وختم ماكرون كلمته بأن فرنسا “تعيش فترة تاريخية مهمة”، ودعا إلى “تجاوز الأزمة بالحوار والاحترام والالتزام”.