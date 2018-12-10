أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين، من بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم كيم جونج أون،

وشملت العقوبات ريونغ هاي تشوي، وهو مساعد قريب من كيم، الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يرأس إدارة التنظيم والتوجيه في حزب العمال الكوريين الحاكم.

كما طالت العقوبات كيونغ ثايك جونغ وزير أمن الدولة، وكوانغ هو باك مدير إدارة الدعاية.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة اتخذت بموجب أمر تنفيذي استهدف معاقبة بيونغ يانغ، على شنها هجمات إلكترونية وانتهاك حقوق الإنسان.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد القمة الشهيرة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكوري كيم جونغ أون في أيار الماضي، إلّا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستواصل جهودها حتى تدمير أسلحة الدمار الشامل لدى بيونغ يانغ.