روسيا: لا علاقة لنا في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

المصدر: ا ف ب

نفى الكرملين، يوم الإثنين، أي دور له في حركة “السترات الصفراء” التي تجتاح فرنسا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح صحفي: “لم نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا”.

ووصف بيسكوف احتجاجات السترات الصفراء بأنها “قضية داخلية تتعلق حصرًا بفرنسا، وأي تلميح إلى دور اضطلعت به روسيا في الاحتجاجات، خصوصًا عبر الإنترنت، سيكون تشهيرًا”.

وتابع: “نحترم سيادة فرنسا ونحن ممتنون عندما ترد علينا فرنسا بالمثل على هذا الصعيد”.

وكان بيسكوف يرد على سؤال حول عمليات التحقق التي بدأتها فرنسا؛ بعد ازدياد الحسابات المزيفة الرامية إلى توسيع احتجاجات “السترات الصفراء” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن “مئات من هذه الحسابات المزيفة تغذيها روسيا على ما يبدو”.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن تحليلات لشركة “نيو نوليدغ” للأمن المعلوماتي، أن “حوالي 200 حساب على تويتر تبث صورًا وأشرطة فيديو لعناصر مفترضين من السترات الصفراء، وقد أصابهم رصاص الشرطة بجروح خطيرة، فيما لا علاقة لهذه الصور بالتظاهرات التي تجري في فرنسا منذ أسابيع”.

وترى الأجهزة الفرنسية، أن “من المبكر التعليق على مزاعم التايمز”.