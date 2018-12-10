الهند تختبر “بنجاح” صاروخًا عابرًا للقارات

اختبرت الهند، يوم الإثنين، “بنجاح” صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز “آغني-5″، القادر على حمل رؤوس حربية نووية.

ونقلت وكالة “IANS” عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية أن الاختبار جرى في جزيرة “عبد الكلام”، قبالة سواحل ولاية “أوريسا” الشرقية وتكلل بالنجاح.

ونقلت قناة “kalinga” المحلية عن مصادر من وزارة الدفاع قولها إن “آغني-5 الذي يصل مداه إلى أكثر من 5 آلاف كم في الساعة، سيكون قادرًا، إذا لزم الأمر، على ضرب أهداف في الصين وباكستان”.

وفي 19 نيسان/أبريل 2012، تم إجراء الاختبار الأول لصاروخ “آغني-5” وتم تنفيذ 5 عمليات إطلاق منذ ذلك الحين، آخرها في حزيران/ يونيو من العام الجاري.

ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، فإن عملية الإطلاق، قد تكون الأخيرة قبل اعتمادها من قبل القوات الاستراتيجية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتملك الهند 4 أنواع من صوارخ “آغني” في الخدمة، كما يجري العمل على تطوير صاروخ “آغني-6″، الذي يصل مداه إلى 10 آلاف كم، إضافة إلى القدرة على الإطلاق من الغواصات.