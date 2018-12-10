الحرس الثوري: يمكن لإيران تصنيع صواريخ باليستية بمدى أبعد

نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، عن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله، اليوم الإثنين، إن بلاده لديها القدرة على تصنيع صواريخ باليستية بمدى أبعد.

ونسبت الوكالة إلى أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري قوله إن المدى الحالي للصواريخ الإيرانية يبلغ ألفي كيلومتر، فيما يقع العديد من “قواعد الأعداء” في نطاق 800 كيلومتر.

وفي مايو أيار انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي موقع مع إيران، وأعاد فرض عقوبات عليها.

وقال ترامب إن الاتفاق معيب؛ لأنه لا يشمل قيودًا على تطوير إيران صواريخ باليستية ولا على دعمها لجماعات تقاتل بالوكالة عنها في صراعات إقليمية في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وأضاف حاجي زادة وفقًا لما نقلته فارس “لدينا القدرة على تصنيع صواريخ بمدى أبعد.. ليس لدينا ما يقيدنا من الناحية الفنية، أو فيما يتعلق بمعاهدات متعلقة بمدى الصواريخ”.

واستبعدت الحكومة الإيرانية إجراء مفاوضات مع واشنطن حول قدراتها العسكرية، خاصة برنامجها الصاروخي الذي يديره الحرس الثوري.