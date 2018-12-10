127 مستوطنًا يقتحمون “الأقصى” بحراسة الشرطة الإسرائيلية

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن 127 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول قسم الإعلام في الدائرة التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية فراس الدبس، في تصريح مقتضب، إن 127 مستوطنًا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

وجاء الاقتحام مع نهاية عيد الأنوار اليهودي “الحانوكاه” الذي استمر أسبوعًا، واقتحم خلاله مئات المستوطنين، المسجد.

وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المقتحمين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا العام الحالي.

ومنذ ذلك الحين، طالبت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.