مصدر لـ"إرم نيوز": الانتخابات الإيرانية ستذهب لجولة ثانية بين بزشكيان وجليلي
كشف مصدر إيراني مقرب من معسكر التيار الأصولي المتشدد، السبت، أن المعلومات الواصلة من مراكز الاقتراع بوزارة الداخلية تفيد بوضح أن الانتخابات ستذهب إلى جولة ثانية.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الانتخابات سوف تنتهي بجولة ثانية بين مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان والمرشح الأصولي سعيد جليلي وإن قاليباف خرج عن المنافسة".
وأضاف "بعد فرز 15 مليون صوت حصل بزشكيان على نسبة 41.5 بالمائة، وبعدها جليلي بنسبة 37.5 بالمائة، ثم قاليباف بنسبة 13.3 بالمائة".
كما أكدت وسائل إعلام مقربة من قاليباف خروج من سباق الانتخابات، مشيرة إلى أن "بزشكيان وجليلي سيذهبان إلى الجولة الثانية".
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل 5 من يوليو/تموز المقبل، وقد انطلقت الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران صباح الجمعة وانتهت منتصف الليلة الماضية بعد تمديدها لستة ساعات متوالية.
من جانبه، رجح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح سعيد جليلي، محسن منصوري في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن تذهب الانتخابات إلى جولة ثانية بين جليلي وبزشكيان.
وعن نسب المشاركة في عموم محافظات إيران البالغة 31 محافظة، كانت طهران وكردستان أقل نسبة مشاركة بحدود 23 بالمائة، فيما كانت محافظة خراسان الجنوبية أكثر مشاركة بحدود 60.30 بالمائة، تليها محافظة يزد وقم في أعلى نسب مشاركة.