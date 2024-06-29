مصدر لـ"إرم نيوز": الانتخابات الإيرانية ستذهب لجولة ثانية بين بزشكيان وجليلي

كشف مصدر إيراني مقرب من معسكر التيار الأصولي المتشدد، السبت، أن المعلومات الواصلة من مراكز الاقتراع بوزارة الداخلية تفيد بوضح أن الانتخابات ستذهب إلى جولة ثانية.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الانتخابات سوف تنتهي بجولة ثانية بين مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان والمرشح الأصولي سعيد جليلي وإن قاليباف خرج عن المنافسة".

وأضاف "بعد فرز 15 مليون صوت حصل بزشكيان على نسبة 41.5 بالمائة، وبعدها جليلي بنسبة 37.5 بالمائة، ثم قاليباف بنسبة 13.3 بالمائة".

كما أكدت وسائل إعلام مقربة من قاليباف خروج من سباق الانتخابات، مشيرة إلى أن "بزشكيان وجليلي سيذهبان إلى الجولة الثانية".