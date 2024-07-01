رغم نفي كييف.. موسكو قلقة من تعزيز القوات الأوكرانية على حدود روسيا البيضاء

من جانبه، نفى حرس الحدود الأوكراني، اليوم الاثنين، تقارير تشير إلى أن أوكرانيا تعزز انتشار قواتها على طول الحدود مع روسيا البيضاء، قائلا إن التقارير ترقى إلى "حرب إعلامية" تنفذها مينسك بدعم من موسكو.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندريه ديمتشينكو، للتلفزيون الوطني الأوكراني، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها روسيا البيضاء معلومات عن أن أوكرانيا تمثل تهديدا وتعزز نفسها... هذا جزء آخر من الحرب الإعلامية التي تشنها روسيا البيضاء بدعم من روسيا".

وأضاف أن المنطقة الحدودية مع روسيا البيضاء لا تزال "مهددة"، وأن أوكرانيا تحتفظ هناك بالعدد اللازم من القوات لمنع أي استفزازات.