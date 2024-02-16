الطائرات المسيرة خطر جديد بيد المتشددين في الساحل الأفريقي

حذرت تقارير غربية، إلى جانب مسؤولين أفارقة، من تنفيذ جماعات متشددة في الساحل الأفريقي هجمات بطائرات مسيرة.

يأتي ذلك مع تصاعد الهجمات التي تنفذها هذه الجماعات المسلحة المتشددة في دول الساحل الأفريقي، على غرار مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد قالت في وقت سابق، إن الجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي استخدمت الطائرات المسيرة في وظائف استطلاعية، لكن هذه الوظائف محدودة مقارنة بما قامت به حركة الشباب الصومالية المتشددة.

ففي عام 2020 اقتحم أفراد من الحركة القاعدة الأمريكية الكينية في خليج ماندا بالقرب من الحدود الصومالية الكينية، وذلك بدعم من طائرات مسيرة استخدمها هؤلاء، وهو ما يثير مخاوف من تكرار هذا السيناريو على امتداد الساحل الأفريقي.

وقال المحلل السياسي من بوركينا فاسو إيساكا مونكيلاي، إن "ما يجب معرفته هو أن إستراتيجية الحرب قد تغيرت في الآونة الأخيرة مع توفير طائرات من دون طيار قتالية وغيرها من الأصول الجوية للدول الأفريقية، وهكذا يتغير ميزان القوى لصالح الحكومات".

وأضاف مونكيلاي لـ "إرم نيوز"، أن "من الواضح تمامًا أن الجماعات المسلحة التي تخوض نزاعا مع الجيوش النظامية ستفعل الشيء نفسه من أجل محاولة تكييف إستراتيجيتها مع الواقع على الأرض؛ لذلك ستلجأ إلى شراء طائرات من دون طيار أيضًا".

وأكد أن "ذلك سيمكنها من تعزيز قدراتها القتالية، وهو ما يجعل من المخاوف مشروعة إزاء إمكان توسع دائرة النزاع، أو سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق جديدة".