هل العلاقة المميزة التي جمعت إسرائيل بالولايات المتحدة لم تعد كذلك؟

قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والكاتب الصحفي ألون بنكاس، إن العلاقات المميزة التي جمعت إسرائيل والولايات المتحدة تأثرت، بسبب التغيرات الديموغرافية في الولايات المتحدة، إلى جانب سياسات إسرائيل المحلية والخارجية، والتي تتعارض مع السياسة الأميركية.

وأضاف بنكاس في مقال رأي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنه في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، وتحول إسرائيل إلى حليف يتعين على واشنطن تكريس المزيد من الوقت والاهتمام والمال لأجله، وخطر انفجار الوضع على الساحة الفلسطينية في أي وقت، يبرز التساؤل المهم: هل ستظل العلاقات، التي طالما وصفها الإسرائيليون وأصدقاؤهم في أميركا "بالتحالف الاستراتيجي" والشراكة الدائمة"، كما هي، رغم انتهاء حقبة الحرب الباردة، واعتماد أمريكا على النفط العربي؟

وبين بنكاس، أن التقارب الأميركي الإسرائيلي بلغ ذروته إبان الحرب الباردة، حيث تطورت العلاقات آنذاك إلى تحالف غير رسمي بين البلدين، وظهر الحديث عن التزام الولايات المتحدة التاريخي نحو الدولة العبرية، وترسيخ المساعدات العسكرية لإسرائيل في عهد الرئيس نيكسون. بدورهم، الإسرائيليون الذين اعتبروا تحالفهم مع الأميركيين تحالفا طويل الأمد، لتعزيز قوتهم العسكرية، ودعم أمنهم القومي، استندوا في تفسيرهم لهذه العلاقة الاستراتيجية على فرضيات أساسية، وهي أن البلدين يتشاركان في رؤية استراتيجية واحدة، ويكرسان جهودهما لمحاربة الإرهاب، ويتبادلان المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا المتقدمة. في الحقيقة لم يحدث تغيير كبير وجذري على هذه الأمور، ولكن ما تغير هو التفسير الأميركي لنوعية العلاقات مع إسرائيل.

ورأى أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى تغيير العلاقة، مثل انتهاء الحرب الباردة، وتوقف الاعتماد الأميركي على النفط العربي، التغيرات الديموغرافية في الولايات المتحدة، إلى جانب سياسات إسرائيل المحلية والخارجية، والتي تتعارض مع السياسة الأميركية. ولكن من الصعب تمييز التغيير الحاصل في العلاقات، بالنظر فقط إلى التصريحات الرسمية، أو الحب الكبير الذي يعبر عنه أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لدى زيارتهم إسرائيل.

وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، أنه لا شك أن العلاقات لا تزال قوية وراسخة، ولكن في جوهر تلك العلاقات وبين ثناياها التغييرات جارية. من جهة أخرى، لا يمكن أخذ التغييرات في العلاقات بين إسرائيل وأميركا بمعزل عما تقوم به واشنطن من إعادة تقويم وضبط لسياستها الشاملة في الشرق.

وأشار بنكاس، إلى أن إسرائيل وأميركا لا تتفقان على سياسة واحدة حول إيران، رغم تهديداتهما المتواصلة بالتصدي لطموحاتها النووية. فبينما يتقبل الأميركيون وصول إيران إلى العتبة النووية، يرفض الإسرائيليون ذلك بشدة.

وأوضح أن إسرائيل، ستظل حليفا مهما لأميركا في السنوات القادمة، رغم أن هذا الأمر لن يكون مريحا للأميركيين من ناحية سياسية، في ظل انسداد أفق التسوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية التي تسعى لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورأى أن التراجع الديمقراطي في إسرائيل يبعدها أكثر عن قطاعات كبيرة من الناخبين الأميركيين.

وختم الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مقاله بالقول، إنه على الرغم من أن التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة ما زال كبيرا نسبيا، إلا أن الأهمية التي يوليها الأميركيون للعلاقات مع إسرائيل بدأت تتضاءل، والمحرك وراء هذا التغيير عوامل داخلية، وإن كانت التصرفات والسياسات الإسرائيلية تسرّعه بدلا من أن تبطئه.