في اللقاء المرتقب مع ترامب.. بوتين أول زعيم روسي يزور ألاسكا

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة مرتقبة إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، في 15 أغسطس آب الجاري، تعد الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية، بحسب "سبوتنيك".

وخلال الحقبة السوفييتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، في حين زارها ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات، وبوريس يلتسين خمس مرات.

وبحسب بيانات إحصائية، فإن الأمريكي العادي يزور في حياته نحو 15 ولاية، لكن واحدًا من كل عشرة أمريكيين لم يغادر ولايته أبدًا، و17% زاروا أقل من خمس ولايات، بينما لم يزر ألاسكا سوى 12% من الأمريكيين.

أما على صعيد الزيارات الرسمية، فقد شملت جولات الرئيس دميتري مدفيديف إلى الولايات المتحدة كلًا من هاواي، ونيويورك، وبيتسبرغ، بينما زار بوتين نيويورك، وتكساس، وميريلاند، وجورجيا، وولاية ماين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".

من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأخير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "أعلن الجانب الأمريكي للتو عن اتفاق على تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الجمعة 15 أغسطس، في ألاسكا".

يشار إلى أن آخر زيارة لرئيس روسي إلى الولايات المتحدة كانت قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015.