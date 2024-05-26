"المونيتور": وفاة رئيسي "تحول مفاجئ" في العلاقات الإيرانية الباكستانية

وقال الموقع إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب عن تضامنه مع إيران، بعد تأكيد وفاة رئيسي، معلنا يوم حداد وطنيا وتنكيس الأعلام في البلاد؛ احتراما للرئيس الإيراني.

ونقل الموقع ما كتبه شريف على موقع "إكس"، إذ أشار إلى أن باكستان "كان من دواعي سرورها استضافة رئيسي وأمير عبد اللهيان قبل أقل من شهر"، مضيفا أنهما كانا “صديقين حميمين لباكستان”.

وكان رئيسي زار قبل وفاته بأسابيع باكستان، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 22 أبريل الماضي؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعند وصوله إلى إسلام آباد، أجرى رئيسي مباحثات فردية مع المسؤولين في التسلسل الهرمي المدني والعسكري في باكستان، وبعد ذلك زار العاصمتين الإقليميتين لاهور وكراتشي.

وذكر التقرير أن رئيسي أراد خلال زيارته إلى باكستان الاختلاط مع عامة الناس قدر الإمكان، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما زار العديد من المعالم الأثرية الشهيرة والأماكن العامة في البلاد.