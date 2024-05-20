مقرب من رئيسي يكشف وقت اختفاء مروحيته عن الرادار

كشف نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، الاثنين، أن مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي اختفت عن الرادار في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إيران.

وقال منصوري للتلفزيون الإيراني "منذ الساعة الواحدة ظهرًا، أُزيلت رحلته من طريق سد "قيز قلعة سي" إلى مدينة تبريز من شاشة الرادار"، مضيفًا " بسبب كثافة الضباب وصعوبة المرور وظروف المنطقة لم تؤت نتائج المجموعات الإغاثية ثمارها".