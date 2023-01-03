رغم نفي بايدن.. سول تؤكد وجود محادثات مع واشنطن بشأن "التدريبات النووية"

أكد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، أن سول وواشنطن تناقشان التخطيط والتنفيذ المشترك للعمليات النووية الأمريكية لمواجهة كوريا الشمالية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لن تكون هناك تدريبات نووية مشتركة.

وجاء بيان الرئاسة الكورية الجنوبية بعد قليل من قول بايدن إن الولايات المتحدة لا تناقش إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، في ما يتناقض على ما يبدو مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مقابلة مع صحيفة محلية.