الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيف مسؤولة “هواوي‎”

استدعت بكين، يوم الأحد، السفير الأمريكي؛ للاحتجاج على توقيف المديرة المالية لشركة “هواوي” الصينية، في كندا، مطالبة واشنطن بالتخلي عن طلب تسلمها من كندا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن “الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة، ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل” حيال هذه القضية.

وفي وقت سابق، حذرت الصين كندا من أنها “ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا”، ووصفت القضية بأنها “شديدة القبح”.

واعتقلت السلطات في كندا، المديرة المالية لهواوي “منغ وان تشو” في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بطلب من الولايات المتحدة، التي تطلب تسليمها وتتهمها بـ”التستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها”.