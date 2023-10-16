عائلات الأسرى لنتنياهو: "هل تخليت عنهم"؟ (فيديو)
التقت عائلات الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في قاعدة قيادة الجبهة الداخلية في الرملة. وعبر وسائل إعلام، وجهت إحدى عائلات الأسرى لنتنياهو وغال هيرش سؤالا عن مصير الأسرى: "هل تنازلتما عن الأشخاص الموجودين هناك؟".
وعبّرت العائلات عن خيبة أملها من الحكومة الاسرائيلية والمسؤولين، خلال اللقاء، الذي لم يتضمن حصول العائلات على أي جديد يمنحها بارقة أمل بعودة أبنائها.
ولم تطلع العائلات خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش.
وقالت عادي لوكر، التي تم أسر قريبتها شاني، إن اللقاء، الذي لم يكن مفتوحًا أمام الصحافيين، "انتهى من دون أي تقدم".
وأضافت أن "الدول التي اختطف لها مواطنون مهتمة أكثر من رئيس حكومتنا، مثل ما علمنا عن اهتمام ألمانيا بشأن 13 أسيرًا لها في غزة"، مؤكدة أن "من واجب الحكومة أن تبلغنا ما تريد فعله لكي تعيد الأسرى".
وأكدت استمرارها في الاحتجاج حتى عودة أسراهم، وذلك بعد لقائها نتنياهو، الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أن ما يهمه هو القضاء على حماس وإنهاء الحرب بانتصار كبير.
في حين اعتبرت بعض العائلات أن لقاءها مع نتنياهو جاء "خجلًا"، بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاء جمعه مع العائلات عبر الفيديو، اهتمامه بملف الأسرى.
ونفذت عائلات الأسرى سلسلة احتجاجات على مدار الأيام الأربعة الأخيرة أمام مبنى وزارة الأمن، وأقامت خيمة اعتصام أيضًا، وهي خطوات نجحت العائلات من خلالها في أن يتصدر ملف الأسرى أجندة الإعلام والرأي العام الإسرائيلي، ما زاد من الضغط على نتنياهو واضطر إلى لقائهم.