عائلات الأسرى لنتنياهو: "هل تخليت عنهم"؟ (فيديو)

وقالت عادي لوكر، التي تم أسر قريبتها شاني، إن اللقاء، الذي لم يكن مفتوحًا أمام الصحافيين، "انتهى من دون أي تقدم".

وأضافت أن "الدول التي اختطف لها مواطنون مهتمة أكثر من رئيس حكومتنا، مثل ما علمنا عن اهتمام ألمانيا بشأن 13 أسيرًا لها في غزة"، مؤكدة أن "من واجب الحكومة أن تبلغنا ما تريد فعله لكي تعيد الأسرى".

وأكدت استمرارها في الاحتجاج حتى عودة أسراهم، وذلك بعد لقائها نتنياهو، الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه أن ما يهمه هو القضاء على حماس وإنهاء الحرب بانتصار كبير.

في حين اعتبرت بعض العائلات أن لقاءها مع نتنياهو جاء "خجلًا"، بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاء جمعه مع العائلات عبر الفيديو، اهتمامه بملف الأسرى.

ونفذت عائلات الأسرى سلسلة احتجاجات على مدار الأيام الأربعة الأخيرة أمام مبنى وزارة الأمن، وأقامت خيمة اعتصام أيضًا، وهي خطوات نجحت العائلات من خلالها في أن يتصدر ملف الأسرى أجندة الإعلام والرأي العام الإسرائيلي، ما زاد من الضغط على نتنياهو واضطر إلى لقائهم.