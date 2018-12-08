روحاني يتوعد الغرب بـ”طوفان” من المخدرات واللاجئين والهجمات إذا أضرت العقوبات بإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إنه قد يكون هناك “طوفان” من المخدرات واللاجئين والهجمات على الغرب إذا أضعفت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها قدرة طهران على التصدي لهذه المشكلات.

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء “أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب فلن تكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب”.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران بأنها “إرهاب اقتصادي”.