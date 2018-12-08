السجن 3 سنوات لمدير الموقع الإلكتروني الناطق باسم نجاد في إيران

قضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، بسجن محمد حسين حيدري، المدير العام لموقع “دولت بهار” الإخباري، الناطق باسم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 3 سنوات.

وذكرت صحيفة “قانون” المحلية أن “القاضي بمحكمة الثورة محمد مقيسه، حكم بسجن الصحافي محمد حسين حيدري المدير العام لموقع دولت بهار التابع للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 3 سوات”، مشيرة إلى أن “الحكم يأتي بعد إدانة الصحافي حيدري بنشر أخبار كاذبة”.

وفي الـ22 من أبريل/ نيسان الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية حيدري، بعد أن حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية موقع “دولت بهار”، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، بسبب تغطيته للأخبار التي تنتقد رموز النظام، في مقدمتهم رئيس القضاء صادق لاريجاني.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا نجاد مرارًا إلى إقالة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسة، مؤكدًا على أن “القضاء خرج عن طريق العدالة”.