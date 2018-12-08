بعد تدهور حالته الصحية.. أمريكا تطالب إيران بالإفراج عن ناشط في سجن ايفين

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، السلطات الإيرانية، بالإفراج عن الناشط المدني “فرهاد مثيمي” المدافع عن حقوق الإنسان، بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام في سجن ايفين شمال العاصمة طهران.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة لها عبر “تويتر”، إن “الولايات المتحدة تدين الاعتقال التعسفي للدكتور فرهاد ميثمي.. إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور حالته الصحية السريعة ونطالب النظام الإيراني بالإفراج عنه فورًا”.

وأضافت أن “الشعب الإيراني يستحق التي تحترم حقوقه، بدل أناس يعرضونه لموت بطيء”.

بدورها قالت منظمة “هرانا” الحقوقية، إن مثيمي “يصارع الموت بسبب عدم تلقيه العلاج” واستمراره في الإضراب عن الطعام منذ اعتقاله.

واعتقلت السلطات الإيرانية فرهاد ميثمي في الـ31 من تموز/يوليو الماضي، بتهمة “المشاركة في تجمع يهدد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، وضد الحجاب في المجتمع”.