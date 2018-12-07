عضوة الكونغرس المسلمة رشيدة طليب: ترامب عنصري

اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة رشيدة طليب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “عنصري”.

وقالت طليب، في مقابلة أجرتها مع صحيفة “ذا هيل”: “أعتقد حقًا أن ترامب عنصري، وربما كان هذا مثيرًا للجدل”.

وأضافت أن “العنصرية تتجلى في سياساته، وكلماته، وحقيقة الأمر أنه ما زال رئيسنا، لكن لا يهم، سأحاسبه على ذلك”.

وفازت “طليب” ذات الأصول الفلسطينية، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، بانتخابات التجديد النصفي الأخيرة، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بمثابة “هزيمة” لترامب.

وأشارت “سي إن إن” حينها إلى أن “دخول طليب، عن ولاية ميشغان، إلى الكونغرس، يعاكس نهج إدارة ترامب المأججة للإسلاموفوبيا ومعاداة المهاجرين”.

وتنتمي طليب، سياسيًّا إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

وإلى جانب طليب، فازت إلهان عمر، المسلمة من أصول صومالية، بمقعد ولاية مينيسوتا في مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، وبذلك يصبح عدد المسلمين في مجلس النواب 3، إلى جانب عضو الكونغرس أندري كارسون، المسلم من أصول أفريقية.