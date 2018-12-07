روسيا مستعدة لمناقشة مصير بحارة أوكرانيين محتجزين بعد محاكمتهم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستكون مستعدة لمناقشة مصير مجموعة من البحارة الأوكرانيين، احتجزتهم الشهر الماضي، فقط بعد محاكمتهم.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى إطلاق سراح 24 بحارًا أوكرانيًا احتجزتهم يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

وتتهمهم روسيا بدخول مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني، وهو ما تنفيه كييف.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في ميلانو، إن روسيا ستكون مستعدة لمناقشة مصير البحارة واحتمال إبرام اتفاق ما مع أوكرانيا بشأنهم، فقط بعد انتهاء محاكمتهم في القرم.

ولم يتحدد موعد لمحاكمتهم حتى الآن.