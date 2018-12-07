روسيا تتجاهل طلبًا أمريكيًا بالتخلص من صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

تجاهل الكرملين طلبًا أمريكيًا بالتخلص من صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، اليوم الجمعة، وقال إنها تتفق مع معاهدة الحد من التسلح التي ترجع لحقبة الحرب الباردة، وترى واشنطن أن هذه الصواريخ تنتهكها.

وكانت مسؤولة أمريكية كبيرة قالت، أمس الخميس، إن على روسيا التخلص من صواريخ كروز الموجهة من طراز 9إم 729 القادرة على حمل رؤوس نووية وقاذفات هذه الصواريخ أو تعديل نطاقها بما يتفق مع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987، وتجنب انسحاب الولايات المتحدة منها.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين؛ ردًا على سؤال بشأن الطلب الأمريكي: “روسيا لم ولا تنتهك المعاهدة، ولا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”.