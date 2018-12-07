بعد التأكد من عدم وجود قنبلة.. إدارة CNN تطلب من موظفيها العودة للعمل

بعد التأكد من عدم وجود قنبلة.. إدارة CNN تطلب من موظفيها العودة للعمل
Pedestrians pass the entrance to CNN headquarters, Tuesday, Aug. 26, 2014, in Atlanta. The corporate parent of CNN, TNT and TBS on Tuesday offered voluntary buyouts to 600 veteran employees, part of an overall cost-cutting effort at the Atlanta-based broadcasting company founded by Ted Turner. The offer went out to U.S.-based employees who are over 55 and have worked at the company for at least 10 years, excluding on-air talent and others with specific contracts. (AP Photo/David Goldman)

المصدر: الأناضول

طلبت إدارة شبكة “سي إن إن الإخبارية” من موظفيها العودة إلى مقر عملهم في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد التأكد من خلو المبنى من أي أجسام تهدد سلامة العاملين.

وأعلنت الشبكة مساء الخمس، إخلاء مبناها في مدينة نيويورك، وذلك بعد الاشتباه بوجود متفجرات تهدد سلامة الموظفين.

 وقالت الشبكة في خبر نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، إن “بلاغًا بالهاتف عن وجود قنبلة في مبنى الشبكة الرئيسي أجبرهم على إخلاء المقر حفاظًا على سلامة العاملين فيه، ووقف البث المباشر بعض الوقت”.

وقال جيف زوكر، رئيس الشبكة الدولية، إن “الجهات الأمنية أبلغتهم بإمكانية عودة جميع العاملين في مقر الشبكة بنيويورك لعملهم، بعد تأكيد خلو المبنى من أي أجسام مشبوهة”.

وأكد زوكر أن “المبنى آمن، وسليم، وبإمكان الجميع مباشرة عملهم من صباح اليوم الجمعة”، موجهًا الشكر للجهات المسؤولة وللعاملين الذين تجابوا بشكل إيجابي مع البلاغ.

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