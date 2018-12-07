بعد التأكد من عدم وجود قنبلة.. إدارة CNN تطلب من موظفيها العودة للعمل

طلبت إدارة شبكة “سي إن إن الإخبارية” من موظفيها العودة إلى مقر عملهم في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد التأكد من خلو المبنى من أي أجسام تهدد سلامة العاملين.

وأعلنت الشبكة مساء الخمس، إخلاء مبناها في مدينة نيويورك، وذلك بعد الاشتباه بوجود متفجرات تهدد سلامة الموظفين.

وقالت الشبكة في خبر نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، إن “بلاغًا بالهاتف عن وجود قنبلة في مبنى الشبكة الرئيسي أجبرهم على إخلاء المقر حفاظًا على سلامة العاملين فيه، ووقف البث المباشر بعض الوقت”.

وقال جيف زوكر، رئيس الشبكة الدولية، إن “الجهات الأمنية أبلغتهم بإمكانية عودة جميع العاملين في مقر الشبكة بنيويورك لعملهم، بعد تأكيد خلو المبنى من أي أجسام مشبوهة”.

وأكد زوكر أن “المبنى آمن، وسليم، وبإمكان الجميع مباشرة عملهم من صباح اليوم الجمعة”، موجهًا الشكر للجهات المسؤولة وللعاملين الذين تجابوا بشكل إيجابي مع البلاغ.