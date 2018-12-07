محكمة أمريكية تدين ممولًا لبنانيًا مهمًا لـ”حزب الله” بعد اعترافه بالذنب

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنّ قاسم تاج الدين، الممول المهم لـ حزب الله، أقرّ الخميس، أمام محكمة بواشنطن، بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

وفي أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين (63 عامًا) والمتحدّر من بيروت “مساهمًا ماليًا مهمًا لمنظمة إرهابية”، بسبب دعمه لحزب الله الشيعي اللبناني، الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية. وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أمريكيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إنّ “تاج الدين تآمر مع 5 أفراد آخرين على الأقلّ، للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات”.

وفي آذار/مارس 2017، ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بالمغرب، بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

وقالت الوزارة، إنّه من المتوقّع صدور الحكم عليه في منتصف كانون الثاني/يناير 2019.