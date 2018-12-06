مقتل 3 بينهم ضابط بهجوم انتحاري في إيران (فيديو)

قتل ثلاثة عناصر أمنية إيرانية، اليوم الخميس، بينهم قائد شرطة مدينة شابهار محمد نور بخش، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي البلاد.

ونقلت قناة “خبر” المحلية،عن مساعد حاكم إقليم سيستان وبلوشستان محمد هادي مرعشي، قوله “إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع ثلاثة من قوات الأمن بينهم قائد شرطة مدينة شابهار وإصابة عدد بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع مدينة شابهار”.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن “جماعة أنصار الفرقان” البلوشية السنية المعارضة للنظام الإيراني، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مركزًا لقوات الشرطة في مدينة شابهار، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر أمنية إيرانية، أن الهجوم الانتحاري، كان يستهدف قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، الذي يحضر اجتماعًا أمنيًا في المدينة.

ونقل موقع “آمد نيوز” عن مصادر أمنية خاصة قولها، إن “الهجوم الانتحاي وقع في الساعة العاشرة وخمس دقائق من صباح اليوم، بينما الاجتماع الأمني الذي كان من المقرر أن يحضره العميد محمد باكبور، كان مقررًا في الساعة العاشرة والنصف”.