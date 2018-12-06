قناة إسرائيلية: نتنياهو سعى لتشويه سمعة زوجة وزير التعليم في حكومته

شن وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، هجومًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عرض تقرير كشف أن الأخير طلب من موقع “والا” العبري نشر خبر “يمس زوجة بينت ويشوه سمعتها”.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية كشفت أن “نتنياهو اتصل بمالك موقع والا العبري، وطلب منه أن ينشر خبرًا مفاده أن زوجة بينت تعمل في مطعم غير شرعي يقدم وجبات ليست حلالاً، وغير ملتزمة بالشريعة اليهودية”.

وقال بينت في تغريدة على “تويتر”: “من المؤسف أن يتصل نتنياهو بموقع إخباري لتشويه صورة زوجتي”، واصفًا تصرفه بـ”الجبان والحقير”.

وطالب الوزير من نتنياهو بأن “يخجل من نفسه، ويعتذر من زوجته رسميًا”.

وتشهد العلاقة بين نتنياهو وبينت، توترًا منذ استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، حيث طلب بينت أن يصبح وزيرًا للجيش، أو أن يستقيل إلا أن نتنياهو أصر على تولي إدارة وزارة الجيش.

وتراجع بينت عن الاستقالة لاحقًا.