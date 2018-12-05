23 جريحًا بحريق في مركز تسوق تابع للحرس الثوري في طهران (فيديو وصور)

أعلن المتحدث باسم منظمة مكافحة الحرائق الإيرانية جلال ملكي اليوم الأربعاء، عن إصابة 23 شخصًا نتيجة حريق هائل، اندلع ظهر اليوم في مركز تسوق قيد الإنشاء، تابع للحرس الثوري الإيراني يقع غرب العاصمة طهران.

وقال ملكي، في حديث لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “حريقًا هائلًا اندلع ظهر اليوم في مركز تسوق زرمال الواقع غرب العاصمة طهران وهو قيد الإنشاء”، مضيفًا أن “23 من أصل 55 شخصًا من العاملين في مركز التسوق أصيبوا بجروح وحروق في أيديهم وأرجلهم وتم نقلهم إلى المستشفى”.

وكان المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قد أعلن في وقت سابق، اندلاع حريق في مركز تسوق “زرمال” الذي يقع غرب العاصمة طهران ومكون من 25 طابقًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأوضح خالدي أن “الحريق اندلع بداية في الطابق الأرضي من مركز تسوق زرمال ثم انتقل بعدها إلى عدة طوابق”.

وتقول تقارير إيرانية إن مركز تسوق زرمال تابع للحرس الثوري الإيراني وتبلغ مساحته الإجمالية 74.000 متر مربع، بما في ذلك 393 وحدة تجارية، ومطاعم ومحال للتسوق، وصالات ألعاب وغيرها.

????خبر #تهران

آتش سوزی #مرکز_خرید_رزمال در تهران

وقتی شهر را #مهندسان_سهمیه_ای و کارشناسان #HSE سهمیه ای با نظارت سازمان های متولی برخواسته از #انتصاب_سببی و نه #انتخابات بسازند باید هر لحظه منتظر فاجعه ای بود هر چند احتمال عمدی بودن در آستان #16آذر هم هست #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/gasbGecCNU — T_BAG (@Ti_BAG97) December 5, 2018