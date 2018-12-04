الرئيس الإيراني يزعم طلب أمريكا التفاوض مع طهران 11 مرة

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من طهران خلال عامين فقط 11 مرّة الدخول في مفاوضات مباشرة.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، خلال كلمة له أمام طلاب جامعة محافظة سمنان الواقعة شمال شرق إيران بمناسبة يوم الطالب الجامعي في إيران “أمريكا طلبت العام الماضي التفاوض ٨ مرات بشكل مباشر، وهذا العام طلبت 3 مرات بشكل غير مباشر عبر وسطاء”.

ولم تعلق الإدارة الأمريكية بعد على تصريحات الرئيس الإيراني التي تحدثت فيها عن طلب واشنطن التفاوض من جديد مع طهران، لكن ترامب كان أعلن استعداده للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة؛ الأمر الذي لاقى رفضًا من إيران قبل أشهر.

وأضاف “أن إيران إذا أرادت الصمود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المشاكل وإصابة الطرف الآخر (واشنطن) بالجرح جزء من هذه المواجهة”، مشدّدًا على أن إيران ستواصل تقدمها وتحقيق مطالب شعبها رغم العقوبات الأمريكية.

وحاول الرئيس الإيراني من مسقط رأسه، أن يُطمئن شعبه بالقول، إن العالم أصبح يدافع عن إيران بعد إبرامها الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015، وقال “إن العالم كان يندّد بإيران قبل إبرام الاتفاق النووي، واليوم يندد العالم بالولایات المتحدة الأمريكیة”.

واعتبر الرئيس الإيراني أن الاتفاق النووي فتح الطريق أمام النفط والتجار والبنوك، واصفًا الاتفاق بأنه إنجاز كبير وانتصار يجب أن يفتخر به الشعب الإيراني، على حد قوله.