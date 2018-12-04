الجيش الأمريكي يعيد فتح باب التجنيد لحملة “غرين كارد”

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن وزارة الدفاع الأمريكية ستعود لتجنيد المئات من الشباب حاملي بطاقات “غرين كارد” وإرسالهم إلى فحوصات التدريب العسكري.

وتلغي هذه الخطوة السياسة التي كانت أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي، وطالبت فيها باعتماد التشدّد والتدقيق الفائق في أوضاع المهاجرين الراغبين بالخدمة العسكرية.

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أن الدفعة الأولى من المهاجرين حملة الغرين كارد الذين سيجري فحصهم للتجنيد، ستكون الأسبوع القادم في سلاح الطيران.

وأضافت أن عدد المجندين من حملة الغرين كارد الذين دخلوا الخدمة العسكرية في سنة وصول ترامب للبيت الأبيض حوالي 18 ألف شخص، مع ترتيبات لإضافة خمسة الآف سنويًا.

لكن قرارات متشددة أعلنها ترامب لاحقًا، أدت إلى تجميد إجراءات تجنيد الوافدين تحت ضغط القيود الاستقصائية المشددة.

وعرضت الصحيفة كشفًا بالجنسيات الأجنبية التي ينتمي إليها المجندون من حملة الغرين كارد، لا تظهر فيها الجنسيات العربية، حيث تتصدرها الفلبين، وتضم الصين وجامايكا ونيجيريا والمكسيك.