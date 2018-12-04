كوريا الجنوبية: من المحتمل أن يزور كيم جونغ سيؤول

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيؤول، وإن مثل هذه الرحلة ستساعد في تحسين علاقات بيونغ يانغ مع الولايات المتحدة.

وأدلى مون بذلك عندما سأله صحفيون خلال زيارة رسمية لنيوزيلندا عن التوقيت المرجح للزيارة المحتملة لكيم الذي عقد لقاءات قمة مع مون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام.

وأضاف مون: “ستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها زعيم كوري شمالي كوريا الجنوبية، وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني فإن ذلك يظل مهمًا جدًا”.

وأوضح الرئيس الجنوبي أن هذه الزيارة “ستسرع في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وستؤدي إلى انطلاقة أكبر في تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”.

وتسعى كوريا الجنوبية للتوازن بين التقدم في علاقاتها مع الشمال والحفاظ على دعم واشنطن لها.

وأعلن ترامب ومون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، أنهما قداتفقا على العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، لكن الجانبين لم يحرزا تقدمًا يذكر منذ ذلك الحين في الاتفاق على جدول زمني أو أي خطوات ملموسة أخرى.

وقال ترامب السبت، إنه قد يجتمع مرة أخرى مع كيم في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبل”.