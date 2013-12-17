برلين- انتخبت أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا للمرة الثالثة في تصويت بمجلس النواب "البوندستاج" الثلاثاء مما يمهد الطريق أمام حكومة "الإئتلاف الكبير" الجديدة التي شكلتها لأداء اليمين الدستورية وتوليها السلطة رسمياً في وقت لاحق الثلاثاء.

وحقق المحافظون في حزب ميركل أفضل نتائجهم في عقدين في الانتخابات الألمانية التي جرت يوم 22 أيلول / سبتمبر لكنهم اضطروا إلى الدخول في محادثات مطولة لتشكيل إئتلاف مع خصومهم في الحزب الديموقراطي الإشتراكي الذي لم يقبل بالاتفاق إلا في مطلع الأسبوع.

وتصويت البوندستاج شكلي لأن الأحزاب الحاكمة فازت بأغلبية ساحقة من المقاعد. وأيد 462 نائباً تولي ميركل لمنصب المستشارة بينما صوت 150 نائباً ضد توليها وامتنع تسعة نواب عن التصويت.

وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات تشمل تنفيذ إصلاحات أوروبية تهدف إلى حماية الاتحاد من أزمات في المستقبل واستكمال سياسة ميركل المكلفة للانتقال من الطاقة النووية إلى الطاقة المتجددة.

وبذلك تنضم ميركل إلى المستشارين المحافظين السابقين كونراد اديناور وهيلموت كول في الفوز بمنصب المستشارية ثلاث مرات.