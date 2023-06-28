هجومان مسلحان يسفران عن مقتل العشرات في بوركينا فاسو

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "لسوء الحظ، قُتل العشرات من الجنود والمتطوعين"، وأكد وقوع الهجومين والقتلى مسؤول محلي في قوات المتطوعين

كما نقلت الوكالة عن مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، قوله: "لقد فقدنا عشرات الرجال في نواكا وأصيب آخرون بجروح"، مشيراً إلى أنّ "العديد من المقاتلين الآخرين مازالوا في عداد المفقودين"، كما أكّد أنّ "حصيلة دقيقة سيُعلن عنها لاحقا من قبل القيادة".

أحد سكان المنطقة، قال إنّ "ما حدث في نواكا كان بمثابة مجزرة"، مرجحًا أن يكون عدد الذين قضوا في الهجوم بحدود الـ30 شخصًا، إلى جانب سقوط جرحى "كثيرين"، مبينًا أنّ "المقاتلين البواسل، مدعومون من الجيش، وألحقوا خسائر فادحة بالمهاجمين" وصادروا "دراجات نارية وأسلحة".

مصدر أمني آخر ذكر أنّ "ردّ العناصر مكّن من تحييد حوالي 40 إرهابيا، وتجري عمليات أمنية وتفتيش في هذه المناطق".

بدوره قال المسؤول المحلّي، إنّ هجوما آخر وقع الإثنين في غايري، أسفر عن مقتل 4 من مؤازري الجيش.