روسيا تسقط مسيّرة في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

قال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد فيها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق "تيليغرام" للتراسل: "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود، على بعد 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول، ودمرتهما.