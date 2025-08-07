ألمانيا.. اعتقال 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين سوريين إلى أوروبا

أعلنت السلطات الألمانية، الخميس، اعتقال 5 أشخاص في ألمانيا وهولندا والبوسنة، في عملية منسقة ضد عصابة متهمة بتهريب مهاجرين سوريين إلى أوروبا.

وأفادت شرطة ميونيخ ومدعون عامون في بلدة فايدن بولاية بافاريا، في بيان مشترك، بأن المشتبه فيهم يحملون الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين 26 و37 عاماً.

ووفق البيان، يُتهم المعتقلون بتهريب نحو 500 شخص إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، عبر ما يُعرف بطريق البلقان، وذلك منذ عام 2021، فيما يعتقد المحققون أن العدد الفعلي لحالات التهريب "أعلى بكثير".

وأضاف البيان أن العصابة أقرت بأنها كانت تُهرّب نحو 480 شخصاً يومياً إلى ألمانيا وأوروبا في عام 2022، بحسب "فرانس برس".

ويُعتقد أن العصابة كانت تتقاضى 4,500 يورو عن كل شخص، وحققت أرباحاً لا تقل عن 1.4 مليون يورو بين عامي 2022 و2025.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أن العملية، التي نُفذت الأربعاء، جرت بالتنسيق مع هيئتي مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي، "يوروبول" و"يوروغست".

كما فتشت الشرطة الألمانية والهولندية 3 شقق في مدينتي دورتموند وبوخوم، إلى جانب عقار في مدينة هوتن الهولندية.

وذكرت السلطات أنه "تم ضبط أدلة كثيرة، بينها هواتف ذكية ومركبات مستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى كميات صغيرة من المخدرات".