القضاء الأمريكي يصدر عقوبة رجل هدد قنصلية إسرائيلية ومعابد يهودية

حكم القضاء الأمريكي، الخميس، على شخص من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، كان قد هدد بتفجير دور عبادة يهودية وقتل أطفال يهود، بعقوبة السجن لأكثر من عامين.

وكان المتهم قد أرسل تهديداته، في سلسلة اتصالات هاتفية مع القنصلية الإسرائيلية وكنيسيْن محليين، في بوسطن، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" عام 2023.

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جوليا كوبيك، في بوسطن، على جون ريردون (60 عامًا) بالسجن لمدة 26 شهرًا، بعد إقراره بالذنب في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "رويترز".

وواجه ريدون تهماً تتعلق بما قال المدعون إنها "عشرات الاتصالات والرسائل الصوتية التي تنطوي على عنف ومعاداة للسامية، والتي أجرىها مع مؤسسات يهودية، بدءًا من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وطالبت محامية ريردون في أوراق القضية بعقوبة السجن 9 أشهر، مشيرة إلى أن مشاكل تتعلق بالصحة النفسية دفعت ريردون إلى ارتكاب جريمة "مرعبة، ومؤلمة للغاية، وستسبب خوفًا دائمًا لدى الضحايا".

وتم توجيه الاتهامات إلى ريدون، في يناير/ كانون الثاني 2024، عندما بدأت وزارة العدل الأمريكية في التحذير من تزايد عدد التهديدات المعادية للسامية على المستوى الوطني، بعد اندلاع الحرب.