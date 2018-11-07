فوكس نيوز تصف ظهور أحد مذيعيها مع ترامب خلال مهرجان انتخابي بالـ”مؤسف”

المصدر: أ.ف.ب

اعترفت قناة “فوكس نيوز” الإخبارية الثلاثاء أنّ إلقاء نجمها المذيع شون هانيتي كلمة مقتضبة إلى جانب الرئيس دونالد ترامب خلال مهرجان انتخابي كان خاطئاً، ووصفت هذا التصرّف بأنّه “سهو مؤسف” جرى “التعامل معه”.

وجاء بيان فوكس نيوز بعد ساعات على انضمام الشخصية الإعلامية الشهيرة إلى ترامب على المنصّة في كايب جيراردو بولاية ميزوري خلال مهرجان انتخابي تحت شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” للترويج للمرشّحين الجمهوريين بحضور الآلاف من أنصار ترامب.

وهانيتي الذي أجرى مقابلات مع ترامب في مناسبات عدة على قناة فوكس ويُعتقد أنه مقرّب من البيت الابيض، بالغَ في كلمته بالثناء على الرئيس وكرّر أفكاره في ما يتعلّق بالمخاوف من التقارير الإخبارية “المضلّلة”.

واعتبرت قناة فوكس، التي يسيطر عليها حليف ترامب روبرت موردوخ ويشيد بها الرئيس الأميركي دائماً، أنّه من الخطأ أن يصبح أحد صحافييها جزءاً من مناسبة سياسية.

وقالت في بيان تلقّته فرانس برس إنّ “فوكس نيوز لا تقبل بأن يشارك أيّ من مذيعيها في مناسبات انتخابية”.

وأضاف البيان “لدينا فريق غير عادي من الصحافيين على رأس تغطيتنا اليوم ونحن فخورون للغاية بعملهم. كان هذا سهوا غير موفّق تمّ التعامل معه”.

ولم تقدّم فوكس أيّ شرح لما تعنيه ب”التعامل” مع ما حدث.

كما لم يأت البيان على أي ذكر لمذيعة أخرى في فوكس هي القاضية السابقة جانين بيرو التي كانت أيضا على المنصّة مع ترامب في ميزوري.

وادّعى هانيتي على حسابه في تويتر أن ظهوره لم يكن مخطّطاً له، قائلاً “عندما دعاني الرئيس إلى المنصة لإعطاء بعض التعليقات في الليلة الماضية فوجئت وأيضاً تشرّفت بطلب الرئيس”.

وخلال المهرجان قدّم هانيتي وجهة نظر مماثلة لتلك التي يردّدها ترامب حول وسائل الاعلام، وقال للحشود “بالمناسبة كل هؤلاء الذين يقفون في المؤخرة هم أخبار مضلّلة”، في إشارة إلى الصحافيين الذين يغطّون المهرجان.

وكتب لاحقاً على تويتر أنّه لم يكن يشير إلى صحافيي “فوكس نيوز”، لافتاً إلى أنّهم “يقومون بعمل مدهش بطريقة منصفة ومتوازنة”.