فقدان 16 جنديًا نيجيريًا بعد هجوم لبوكو حرام

فُقد أثر 16 جنديًا نيجيريًا على الأقلّ إثر هجوم شنّه ضدّ ثكنتهم في منطقة بحيرة تشاد جهاديّو جماعة بوكو حرام، على ما أفادت ميليشيات، ومصادر عسكرية الثلاثاء.

وتبنّى تنظيم “الدولة الإسلامية غرب أفريقيا” التابع لجماعة بوكو حرام الهجوم، مؤكّدًا أنّه أسفر عن مقتل 15 جنديًا من قوّة التدخل الإقليمية، بحسب ما أفاد مركز سايت لرصد المواقع الجهادية على الإنترنت.

من جهتها قالت مصادر عسكرية نيجيرية إنّ المقاتلين المتشددين وصلوا على متن عدّة شاحنات مساء الإثنين وهاجموا قاعدة عسكرية وسوقًا محليًّا في بلدة كوكاوا، ممّا أجبر الجنود على الانسحاب من المعسكر لوقت وجيز.

وقال ضابط في الجيش النيجيري من مايدوغوري، العاصمة الإقليمية للمنطقة والتي تقع على بعد 180 كلم جنوب العاصمة إنّ “جنودنا اشتبكوا مع الإرهابيين في معركة شرسة بعد الهجوم”.

وتابع الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه “حتى الآن هناك 16 جنديًا في عداد المفقودين، لكنّ فرق البحث تمشّط المنطقة لتحديد موقعهم”.

ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع خسائر في أي من الجانبين، لكنّ ميليشيات مدنية تحارب إلى جانب الجيش أكّدت فقدان أثر 16 جنديًا، مشيرة أيضًا إلى مقتل مدني خلال الاشتباكات.

وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام مقاتلي بوكو حرام بمهاجمة جنود في قرية كومشي على مقربة من الحدود مع الكاميرون.

وقُتل أكثر من 27 ألف شخص شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام في 2009، وأدّى التمرّد إلى نزوح حوالي مليوني شخص.