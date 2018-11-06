محكمة تركية تسجن نائبًا في البرلمان مؤيدًا للأكراد بتهم الإرهاب

قال عضو “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد في تركيا الثلاثاء، إن محكمة عاقبت عضوًا في البرلمان من الحزب المعارض بالسجن عامين ونصف بتهم الإرهاب.

وأدين محمود طغرل، عضو الحزب عن إقليم غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، بنشر دعاية لصالح حزب العمال الكردستاني في خطابين عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محامي طغرل قالوا، إن تصريحاته لم تتضمن أي شيء يجرّمه القانون وكانت في سياق حربة التعبير.

ويقول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن “حزب الشعوب الديمقراطي” على صلة بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا منذ عام 1984.

وينفي “الشعوب الديمقراطي” أي صلة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني، ويقول إن الحكومة تستهدفه بشكل ظالم.

وسبق أن أعلن الحزب أن نحو 5000 من أعضائه معتقلون، أغلبهم استهدفوا في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016.

وقال المسؤول في الحزب إن 16 عضوًا، بينهم طغرل، عوقبوا بالسجن، ومعظمهم عن تهم بالإرهاب، ولا يزال عشرة من هؤلاء في السجن.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي المؤلف من 600 عضو بعد حزب الشعب الجمهوري، ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية الأغلبية.