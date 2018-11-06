“فيسبوك” تحجب 115 حسابًا لحماية الانتخابات الأمريكية‎

حجبت شركة فيسبوك 115 حسابًا مزيفًا على منصاتها للتواصل الاجتماعي، وأغلقت 30 حسابًا على الشبكة، و58 حسابًا على “إنستغرام”؛ للاشتباه في ارتباطها بجهات أجنبية تحاول التدخل بانتخابات التجديد النصفي، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

واتخذ الإجراء بناء على معلومات تلقتها الشركة، مساء الأحد، من مسؤولي أمن أمريكيين، أخطروها بـ “النشاط الذي يعتقدون بأنه مرتبط بجهات أجنبية”.

وقال ناتانيل غليتشر، مدير شؤون سياسة الأمن السيبراني في الشركة، إن فيسبوك ستقدم مزيدًا من التفاصيل فور توافرها، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عما إذا كانت تلك الحسابات “ترتبط بمركز أبحاث مقره روسيا أو جهات أجنبية أخرى”.

وتعمل شركات التكنولوجيا الأمريكية على تعزيز الأمن الإلكتروني على منصاتها؛ لمكافحة أي جهود للتدخل في الانتخابات الأمريكية؛ على خلفية ما أثير من تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الماضية.

والشهر الماضي، حجبت فيسبوك 82 صفحة وحسابًا لجماعات وصفتها الشركة بأنها مرتبطة بإيران، وأنها تهدف لإثارة فتنة مجتمعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وجاء ذلك بعد حملة موسعة، في أغسطس/آب، حجبت خلالها الشركة 652 صفحة ومجموعات وحسابات، قالت الشركة إنها مرتبطة بروسيا وإيران.

كما تقول شركة تويتر، إنها حددت أكثر من 4600 حساب و 10 ملايين تغريدة، تقول إنها مرتبطة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016.