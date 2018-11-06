إسرائيل تهدد بمهاجمة صواريخ “إس-300” الروسية في سوريا

هددت إسرائيل اليوم، بمهاجمة منظومة “إس-300” الروسية المضادة للصواريخ والطائرات، في حال أطلقت على مقاتلاتها، في الأراضي السورية.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي، إن التهديد الذي أطلقه وزير شؤون القدس والبيئة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زئيف الكين، العضو في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، هو أول تهديد علني من تل أبيب ضد منظومة “إس-300″، التي أرسلتها روسيا لسوريا، الشهر الماضي، في أعقاب سقوط طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري، والتي اتهمت موسكو إسرائيل بإسقاطها.

ونقل الموقع عن الكين قوله للصحافة الروسية: “نحن نعتبر أن روسيا ارتكبت غلطة كبيرة بإرسالها تلك الصواريخ لسوريا؛ لأن الجيش السوري يمكنه أن يستخدم تلك الصواريخ ضد طائرات إسرائيلية فوق إسرائيل؛ ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار”.

وأضاف: “بإرسالها تلك الصواريخ، تتحمل روسيا مسؤولية استعمالها بشكل جزئي… والحقيقة أن إسرائيل سترد بضرب هذه الصواريخ، وهذا ليس مجرد كلام بل فعل”.

ووفقًا للموقع، فإن الوزير الإسرائيلي أعرب عن أمله بأن لا يكون هناك خبراء روس في حال قيام المقاتلات الإسرائيلية بمهاجمة صواريخ “إس-300” في سوريا.

وأشار إلى أن إسرائيل بذلت ما بوسعها، خلال السنوات الماضية؛ لتجنب سقوط ضحايا روس في الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، مضيفًا أن القوات الإيرانية استخدمت القواعد العسكرية الروسية في سوريا كدرع خلال عمليات إعادة الانتشار لمواقعها وأسلحتها وشحن السلاح من إيران إلى سوريا.

وتوقع التقرير أن يكون هناك ردة فعل روسية قريبة على تصريحات الوزير الإسرائيلي.