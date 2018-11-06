إسرائيل تهدم منزل عائلة مطارد فلسطيني

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش قرّر هدم منزل الفلسطيني أشرف نعالوة، المطارد من قبل الجيش، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار، أدت الى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.

وقال أدرعي، في تصريح صحافي، إن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، نداف بدان، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرًا بهدم منزل الفلسطيني نعالوة.

وتتهم إسرائيل نعالوة من محافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية، بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة “بركان” في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت الى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين. ومنذ ذلك اليوم تطارد أجهزة الأمن الاسرائيلية نعالوة من أجل اعتقاله.

وقال أدرعي إن قرار اليوم صدر بعد أن رفض الجيش التماس العائلة ضد قرار الهدم. مضيفًا أأنه تم منح العائلة حتى يوم الأحد المقبل للالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد القرار”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت العائلة ستلتمس ضد قرار الهدم، ولكن غالبًا ما ترفض المحكمة الالتماسات ضد قرارات الهدم.

وتستند إسرائيل الى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني عام 1945 لهدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.